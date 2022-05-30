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1 час назад

Нурмагомедов поборолся с бывшим чемпионом UFC

Lenta.ru

В сети появилось видео тренировки российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова и американца Люка Рокхолда. Ролик доступен в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) американского бойца.

Оба спортсмена известны по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). На записи показан фрагмент борцовского спарринга между Нурмагомедовым и Рокхолдом. Россиянин продемонстрировал контроль оппонента сверху.

«Я просто соскучился по тебе», — шутил Нурмагомедов, прижавшись к Рокхолду.

Нурмагомедов — бывший чемпион UFC в легком весе. Он трижды защитил пояс. 37-летний Рокхолд становился чемпионом UFC и Strikeforce в средней весовой категории. Американец не дрался с июня 2019-го, когда уступил поляку Яну Блаховичу в поединке в полутяжелом весе.

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