Боец UFC ударил медсестру в центре вакцинации

По одной из версий, 31-летний бразилец ударил медсестру, решив покинуть центр вакцинации с заполненным сертификатом, но без инъекции. По словам самого Косты, его не хотели отпускать с документом, несмотря на сделанный укол. В знак протеста боец вырвал сертификат и направился к выходу. Когда медсестра схватила его руку он попытался высвободиться резким движением, нанеся ей удар локтем в лицо.