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40 минут назад

Боец UFC ударил медсестру в центре вакцинации

Lenta.ruиещё 3

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Паоло Коста оказался в центре скандала из-за конфликта с медсестрой в центре вакцинации. Об этом сообщает Globo.

Боец UFC ударил медсестру в центре вакцинации
Фото: championat.comchampionat.com

По одной из версий, 31-летний бразилец ударил медсестру, решив покинуть центр вакцинации с заполненным сертификатом, но без инъекции. По словам самого Косты, его не хотели отпускать с документом, несмотря на сделанный укол. В знак протеста боец вырвал сертификат и направился к выходу. Когда медсестра схватила его руку он попытался высвободиться резким движением, нанеся ей удар локтем в лицо.

Косту, известного по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), допросила полиция. Бразилец предстанет перед судом.

Коста начал выступления в UFC в марте 2017 года. Он одержал пять побед подряд, но потерпел поражение в поединке против чемпиона UFC в среднем весе Исраела Адесаньи. В октябре 2021-го Коста уступил итальянцу Марвину Веттори.

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