Боец Шлеменко пожелал Емельяненко обрести трезвость

«Саша очень добродушный, классный мужик. Все, что связано с деньгами, он вообще не будет жалеть, если кому-то надо.



Если он получает гонорар, практически сразу весь отдает родственникам: маме, жене, дочке. Ничего такого из роскоши около Александра не появляется. У него, в принципе, даже одежа одна и та же, он не шопоголик», — сказал Бурчак.