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1 час назад

Боец Шлеменко пожелал Александру Емельяненко обрести трезвость

Газета.Ruиещё 2

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко обратился к Александру Емельяненко.

Боец Шлеменко пожелал Емельяненко обрести трезвость
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В силу последних событий с Александром Емельяненко очень поучительная песня, желаю Александру здоровья и обрести Трезвость», — написал Шлеменко в своем Telegram-канале.

К своему посту Шлеменко прикрепил песню Игоря Растеряева «Васильки да Ромашки», в которой поется о последствиях алкоголизма.

В сентябре 2022 года Емельяненко должен провести бой по правилам бокса с Вячеславом Дациком.

23 февраля Емельяненко в своем последнем бою победил американца Джеффа Монсона. Поединок состоялся на голых кулаках под эгидой промоушена Hardcore Fighting.

Ранее Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Емельяненко, рассказал, куда его клиент тратит заработанный гонорар.

«Саша очень добродушный, классный мужик. Все, что связано с деньгами, он вообще не будет жалеть, если кому-то надо.

Если он получает гонорар, практически сразу весь отдает родственникам: маме, жене, дочке. Ничего такого из роскоши около Александра не появляется. У него, в принципе, даже одежа одна и та же, он не шопоголик», — сказал Бурчак.

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