Самурай приехал в Москву, чтобы проиграть нынешнему вице-премьеру Чечни.

В ночь с 11 на 12 июня в Сингапуре состоится турнир UFC 275, в главном поединке которого Гловер Тейшейра проведёт защиту пояса против Иржи Прохазки. Чешский Самурай получил титульный шанс после всего лишь двух поединков – он нокаутировал Волкана Оздемира и Доминика Рейеса.

Прохазка выглядит грозной силой в полутяжёлом весе. Не исключено, что он возьмёт пояс и ещё долго будет его удерживать, но на старте карьеры ничего не предвещало, что Иржи будет так хорош. Чех постоянно побеждал досрочно, но редкие поражения перечёркивали все достижения. Самый провальный бой он провёл в 2013 году против Абдул-Керима Эдилова на турнире в Москве.

20-летний Иржи перед боем с Эдиловым провёл лишь шесть профессиональных поединков – все закончились в первом раунде, и только один – не в пользу чеха. Абдул-Керим имел рекорд 6-4, но вряд ли Прохазка, который до этого бился только в Чехии и Сербии, раньше встречался с соперниками, умеющими бороться на схожем уровне.

Эдилов перевёл бой в партер на первой же минуте. Россиянин бил Прохазку из разных позиций и параллельно пытался выйти на удушающий. Иржи барахтался под Абдул-Керимом, но толку было мало. Пару раз у чеха получалось подняться, но Эдилов тут же проводил тейкдаун и продолжал доминировать на канвасе. За попытками освободиться Прохазка забывал о защите, поэтому чеченский боец без проблем нашёл зазор под шеей, запустил туда руку и задушил Иржи. Чех не постучал, а уснул под соперником.