Президент UFC поддержал идею о реалити-шоу с участием бойцов ММА

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт поддержал идею об участии бывших чемпионов организации в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона в реалити-шоу The Ultimate Fighter в качестве тренеров. Комментарий Уайта приводит портал Mmafighting.com.

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Фергюсон и Нурмагомедов должны были провести между собой несколько поединков, но каждый был отменен по разным причинам.

"Вы говорите мне, что вам нравится идея, чтобы эти два парня [Нурмагомедов и Фергюсон] тренировали и не дрались друг с другом? Я полностью поддержу эту идею", - сказал Уайт.

The Ultimate Fighter проводится с 2005 года под эгидой UFC и представляет собой турнир на выбывание среди бойцов смешанного стиля.

Нурмагомедову 33 года, он завершил карьеру в UFC в 2020 году в статусе чемпиона в легком весе, одержав на профессиональном уровне 29 побед в 29 поединках. В марте 2022 года Нурмагомедов был включен в зал славы UFC.