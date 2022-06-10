«Чувствовал себя русским»: Боец ММА Монсон о планах жить в России

«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским еще до того, как стал обладателем российского паспорта. Я люблю Россию и ее народ. Думаю, что на самом деле это не я выбрал Россию, а она — меня. Я никогда не скажу: "Не хочу в Америку!" У меня нет злости или ненависти к ней. Буду приезжать туда, но свою жизнь стану выстраивать здесь», — сказал Монсон.