«Чувствовал себя русским»: Боец ММА Монсон о планах жить в России

Боец-ветеран ММА Джефф Монсон рассказал, почему получил российское гражданство и продолжает жить в РФ. Как сообщает «Аргументы и факты», спортсмен подчеркнул, что у него нет ненависти к США, но свою судьбу он связывает с Россией.
«Я восхищался Россией и чувствовал себя русским еще до того, как стал обладателем российского паспорта. Я люблю Россию и ее народ. Думаю, что на самом деле это не я выбрал Россию, а она — меня. Я никогда не скажу: "Не хочу в Америку!" У меня нет злости или ненависти к ней. Буду приезжать туда, но свою жизнь стану выстраивать здесь», — сказал Монсон.
Напомним, что Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.
В России Джонсон стал членом Совета депутатов городского округа Красногорска от партии «Единая Россия» с 9 сентября 2018 года.