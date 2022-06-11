Штырков дал прогноз на исход боя Шевченко — Сантос

Пуля будет действовать в своей манере – на ударке разбирать соперницу своими комбинациями. По всем этажам, в борьбу не полезет. Думаю, она будет избегать борьбы. Нет, Валентина в ней уже изрядно поднаторела, но этого просто не нужно будет, поскольку её соперница тоже предпочитает стойку. Но их уровень несравним. Если казусов не будет, конечно. Как говорится, клетка покажет, но я ставлю на досрочную победу Шевченко во втором или третьем раундах», — поделился Штырков своим мнением с редактором отдела «Бокс/ММА» «Чемпионата» Игорем Брагиным.