Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
1 час назад

«КАК ЖЕ СИЛЬНО Я ЖДУ ЭТОГО БОЯ!» ДАНА УАЙТ — О ПОЕДИНКЕ НА UFC 275

Чемпионат.com

Президент UFC Дана Уайт разместил новый пост в своих социальных сетях, признавшись, что с нетерпением ожидает поединка с участием чемпионки женского наилегчайшего дивизиона, представляющей Киргизию Валентины Шевченко и Таилы Сантос из Бразилии, который состоится на турнире UFC 275.

Дана Уайт высказался о предстоящем поединке Шевченко и Сантос
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Как же сильно я жду этого боя!», — написал Уайт, добавив постер предстоящего боя между Валентиной и Таилой.

Бой Шевченко и Сантос состоится в ночь с 11 на 12 июня мск в Сингапуре и станет соглавным событием спортивного шоу. В главном поединке встретятся чемпион промоушена в полутяжёлом весе Гловер Тейшейра из Бразилии и чешский боец Иржи Прохазка — их бой будет носить статус титульного.

MMA,Валентина Шевченко,Дана Уайт,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители