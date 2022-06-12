Шевченко дралась на UFC 275 с травмой

Киргизская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко заявила, что дралась с Талией Сантос с травмой стопы. Об этом сообщает Bloody Elbow.

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34-летняя Шевченко объяснила, что из-за травмы отказалась от коронного танца в октагоне после победы над Сантос в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Она отметила, что всю неделю перед поединком она проходила физиотерапию, чтобы выступать, несмотря на повреждение.

«Придется делать рентгеновский снимок. Надеюсь, там ничего серьезного», — добавила Шевченко.

Шевченко победила Сантос раздельным решением судей. Она в седьмой раз подряд защитила пояс чемпионки UFC в наилегчайшем весе.