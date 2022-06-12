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1 час назад

Бойца ММА из видеоролика "Москва. Метро Люблино" депортируют в Таджикистан в понедельник

ТАСС

Боец смешанного стиля (ММА) Саймумин Мадиев, ставший известным по вирусному интернет-видеоролику "Москва. Метро Люблино. Работаем", будет депортирован в Таджикистан в понедельник. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил представитель бойца.

Бойца ММА из видеоролика "Москва. Метро Люблино" депортируют
Фото: соцсетисоцсети

"Саймумин в сопровождении судебных приставов отправлен из спецприемника в аэропорт Домодедово. В понедельник его депортируют на родину, он вылетит в Куляб", - сказал собеседник агентства.

Также представитель бойца сообщил, что Мадиев заплатил штраф 5 тысяч рублей.

Ранее бойца задержали из-за проблем с регистрацией. Позднее он был доставлен в спецприемник.

Мадиев и его тренер Ризван Ошурмамадов стали популярными в 2021 году после того, как в социальной сети TikTok опубликовали ролик с названием "Москва. Метро Люблино. Работаем", который собрал более 30 млн просмотров. Пародийные ролики на эту тему сняли футбольные клубы "Зенит", ЦСКА и "Локомотив". Помимо этого, подобные видео опубликовали испанский "Реал" и Ла Лига. Мадиев должен был 11 июня провести бой по правилам бокса на турнире организации Pravda Fighting в Москве.

Мадиеву 25 лет, на его счету три профессиональных боя в ММА.

MMA,Аэропорт Домодедово,Реал,Зенит,
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