Федор Емельяненко хочет почистить Союз ММА РФ от всяких проходимцев

14 июня, во время внеочередной отчетно-выборной конференции Союза ММА России был выбран новый президент организации. Им стал боец смешанных единоборств в тяжелой весовой категории Федор Емельяненко.

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После избрания 45-летний россиянин сделал заявление о первых шагах в новой должности.

«Нужно почистить его (Союз ММА РФ. — «Газета.Ru») от всяких проходимцев. И безответственных людей. Не знаю, как долго это будет продолжаться. Но мы почистим сейчас нашу организацию», — сказал боец.

Емельяненко был избран большинством голосов. В качестве оппонента ему противостоял Радмир Габдуллин, возглавлявший организацию с 2018 года. В выборах также должен был участвовать Андрей Терентьев, однако он снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.

Напомним, что Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России из-за недовольства работой Габдуллина. Российский тяжеловес возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 год, а также является почетным президентом организации.