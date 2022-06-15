Федор Емельяненко хочет почистить Союз ММА РФ от всяких проходимцев

14 июня, во время внеочередной отчетно-выборной конференции Союза ММА России был выбран новый президент организации. Им стал боец смешанных единоборств в тяжелой весовой категории Федор Емельяненко.
После избрания 45-летний россиянин сделал заявление о первых шагах в новой должности.
«Нужно почистить его (Союз ММА РФ. — «Газета.Ru») от всяких проходимцев. И безответственных людей. Не знаю, как долго это будет продолжаться. Но мы почистим сейчас нашу организацию», — сказал боец.
Емельяненко был избран большинством голосов. В качестве оппонента ему противостоял Радмир Габдуллин, возглавлявший организацию с 2018 года. В выборах также должен был участвовать Андрей Терентьев, однако он снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.
Напомним, что Емельяненко покинул пост председателя наблюдательного совета Союза ММА России из-за недовольства работой Габдуллина. Российский тяжеловес возглавлял Союз ММА России с 2012 по 2018 год, а также является почетным президентом организации.
Всего в ММА российский атлет провел 47 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В октябре 2021 года в бою против американца Тимоти Джонсона на Bellator 269 Емельяненко одержал победу нокаутом в первом раунде.