Федор Емельяненко избран на пост президента Союза ММА России

Емельяненко выдвинулся на пост главы организации во время внеочередной отчетно-выборной конференции, несмотря на то, что изначально свою кандидатуру не предлагал.

Напомним, с 2018 года Союз ММА России возглавлял Радмир Габдуллин . Емельяненко же до марта текущего года занимал должность председателя наблюдательного совета организации.

45-летний Фёдор не выступал с октября 2021 года, когда на турнире Bellator 269, состоявшемся в Москве, нокаутировал в первом раунде американского ветерана Тимоти Джонсона. Ранее в интервью боец рассказал, где и с кем может пройти его прощальный поединок.