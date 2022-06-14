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59 минут назад

Федор Емельяненко избран на пост президента Союза ММА России

Чемпионат.com

Российский боец тяжёлого веса Фёдор Емельяненко избран подавляющим большинством голосов президентом Союза ММА России, сообщает издание ТАСС.

Федор Емельяненко избран на пост президента Союза ММА России
Фото: 

Емельяненко выдвинулся на пост главы организации во время внеочередной отчетно-выборной конференции, несмотря на то, что изначально свою кандидатуру не предлагал.

Напомним, с 2018 года Союз ММА России возглавлял Радмир Габдуллин. Емельяненко же до марта текущего года занимал должность председателя наблюдательного совета организации.

45-летний Фёдор не выступал с октября 2021 года, когда на турнире Bellator 269, состоявшемся в Москве, нокаутировал в первом раунде американского ветерана Тимоти Джонсона. Ранее в интервью боец рассказал, где и с кем может пройти его прощальный поединок.

MMA,Тимоти Джонсон,Радмир Габдуллин,Федор Емельяненко,
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