Российский боец MMA «задушил» соперника на турнире в США

Российский боец смешанного стиля (ММА) Омари Ахмедов одержал победу над литовцем Теодорасом Аукстуолисом на турнире PFL 4 в Атланте (США). Видео доступно на YouTube-канале промоушена.

Поединок завершился во втором раунде. 30-летний Аукстуолис отправил 34-летнего Ахмедова в нокдаун, однако россиянин поменялся с оппонентом местами, и затем провел удушающий прием, принесший ему победу. Бой проходил в полутяжелом весе.