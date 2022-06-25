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2 часа назад

Токов техническим нокаутом победил американца Абдуллу на турнире Bellator 282

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В Анкасвилле, штат Коннектикут (США) проходит турнир смешанных единоборств Bellator 282. В рамках предварительного карда россиянин Анатолий Токов встретился с американцем Мухаммадом Абдуллой.

Токов техническим нокаутом победил американца Абдуллу на Bellator 282
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

Бой завершился победой Токова техническим нокаутом в первом раунде.

Таким образом, Токов одержал 31-ю победу в смешанных единоборствах. Также на его счету три поражения. Отметим, Токов одержал седьмую победу подряд в Bellator.

В главном событии турнира чемпион лиги в среднем весе Гегард Мусаси встретится с претендентом Джонни Эблином.

В рамках четвертьфинала россиянин Магомед Магомедов встретится с перуанцем Энрике Барсолой.

Также в рамках основного карда россиянин Александр Шаблий подерётся с представителем США Брентом Примусом.

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