Брат Хабиба победил американца Манесса на турнире UFC Vegas 57

До этого боя Нурмагомедов провел в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них – в UFC и оба завершились досрочно. Для Манесса этот бой стал четвертым в UFC, ранее он потерпел лишь одно поражение за карьеру, одержав 16 побед.

В главном событии турнира, который проходит в американском Лас-Вегас, встретятся россиянин Арман Царукян и поляк Матеуш Гамрот. Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова. "Строгость у него от отца. Мне кажется, что он более строгий, потому что Хабиб сам прошел через все это. Он знает, что и как нужно. Мы ничего против не имеем. Делаем все, что он говорит", — сказал Умар.