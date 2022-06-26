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2 часа назад

Брат Хабиба победил американца Манесса на турнире UFC Vegas 57

Газета.Ruиещё 6

Умар Нурмагомедов, двоюродный брат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, победил американца Натана Манесса в рамках главного карда турнира UFC Vegas 57. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей (30:27, 30:26, 30:25).

Брат Хабиба победил американца Манесса на турнире UFC Vegas 57
Фото: UFCUFC

До этого боя Нурмагомедов провел в ММА 14 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения, два из них – в UFC и оба завершились досрочно. Для Манесса этот бой стал четвертым в UFC, ранее он потерпел лишь одно поражение за карьеру, одержав 16 побед.

В главном событии турнира, который проходит в американском Лас-Вегас, встретятся россиянин Арман Царукян и поляк Матеуш Гамрот. Ранее Умар Нурмагомедов рассказал о тренировках под руководством Хабиба Нурмагомедова. "Строгость у него от отца. Мне кажется, что он более строгий, потому что Хабиб сам прошел через все это. Он знает, что и как нужно. Мы ничего против не имеем. Делаем все, что он говорит", — сказал Умар.

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