Царукян: я выиграл три раунда, не знаю, что думали судьи

«Не знаю, что произошло. Я провел хороший лагерь… Я должен был подраться лучше, я знаю мои возможности. Это был мой первый пятираундовый бой. Я буду работать над моими ошибками, извиняюсь перед своими болельщиками, моими земляками из Армении. Думаю, все равно я выиграл этот бой, я выиграл три раунда, не знаю, что думали судьи. Я вернусь, я еще молод. Я не могу проигрывать, я знаю, что я лучше», – рассказал Царукян после боя.