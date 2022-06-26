Царукян: я выиграл три раунда, не знаю, что думали судьи

Российский боец смешанных единоборств Арман Царукян поделился эмоциями после поражения в главном бою турнира UFC Вегас 57 от соперника из Польши Матеуша Гамрота.
«Не знаю, что произошло. Я провел хороший лагерь… Я должен был подраться лучше, я знаю мои возможности. Это был мой первый пятираундовый бой. Я буду работать над моими ошибками, извиняюсь перед своими болельщиками, моими земляками из Армении. Думаю, все равно я выиграл этот бой, я выиграл три раунда, не знаю, что думали судьи. Я вернусь, я еще молод. Я не могу проигрывать, я знаю, что я лучше», – рассказал Царукян после боя.
Арман выступает в UFC с 2019 года. Единственным, кто ранее сумел нанести ему поражение в UFC, стал соотечественник Ислам Махачев. После этого Царукян одержал пять побед подряд. Что касается Гамрота, то в 2021 году он одержал три победы, не считая этого боя.