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1 час назад

Шавкат Рахмонов бросил вызовы трём бойцам UFC

Чемпионат.comиещё 1

Казахстанский боец смешанных единоборств Шавкат Рахмонов рассказал, с кем он хочет встретиться в своем следующем поединке.

Рахмонов бросил вызовы трем бойцам UFC
Фото: UFC RussiaUFC Russia

«Я не буду торопиться. Я собираюсь взять время на отдых и оценить ситуацию вместе с моей командой. Но бойцы, с которыми я хочу встретиться в следующем поединке, – это Стивен Томпсон, Ник Диас и Хорхе Масвидаль. Давайте сделаем это», — сказал Рахмонов на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 57.

Напомним, в ночь с 25 на 26 июня мск Рахмонов проводил бой на турнире UFC Вегас 57. В рамках соглавного поединка спортивного шоу он встречался с представителем США Нилом Магни. Шавкат добыл победу с помощью сабмишена во втором раунде. До этого противостояния казахстанский боец провёл 15 поединков на профессиональном уровне, каждый из которых заканчивался досрочными победами.

MMA,Хорхе Масвидаль,Стивен Томпсон,
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