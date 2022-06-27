Рахмонов бросил вызовы трем бойцам UFC

«Я не буду торопиться. Я собираюсь взять время на отдых и оценить ситуацию вместе с моей командой. Но бойцы, с которыми я хочу встретиться в следующем поединке, – это Стивен Томпсон, Ник Диас и Хорхе Масвидаль. Давайте сделаем это», — сказал Рахмонов на пресс-конференции после турнира UFC Вегас 57.