Майкл Чендлер назвал любимый бой с Хабибом

«Мой любимый момент с Хабибом – его последний бой. Я думаю, что это из-за резкого объявления о завершении его карьеры.



Никто этого не предвидел. Да и никто не верил, что это случится. Поединок с Гейджи состоялся сразу после того, как Хабиб потерял отца. Ты думаешь о давлении из-за защиты чемпионского титула, и оно удваивается ввиду того, что твой отец умер.



Ты только недавно потерял своего героя, своего наставника. Обычный человек не не смог бы показать себя при таких обстоятельствах», – сказал Чендлер.