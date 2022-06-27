Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
1 час назад

«Тебе ещё есть куда расти, братишка». Хабиб Нурмагомедов обратился к Умару после победы

Чемпионат.com

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу победы своего брата Умара на турнире UFC Вегас 57. Напомним, боец встречался с 30-летним американцем Нэйтоном Менессом. Умар праздновал победу единогласным решением судей: 30-27, 30-26, 30-25.

Хабиб Нурмагомедов обратился к брату после победы
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Это было доминирующее выступление. Тебе ещё есть куда расти, братишка – продолжай в том же духе, и скоро начнутся большие бои», – написал Хабиб в соцсетях.

Напомним, в главном событии спортивного шоу встречались россиянин Арман Царукян и Матеуш Гамрот из Польши. Победу в этом противостоянии единогласным решением судей одержал польский спортсмен.

Ранее стало известно, что Умар Нурмагомедов стал отцом.

MMA,Умар Нурмагомедов,Арман Царукян,Хабиб Нурмагомедов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители