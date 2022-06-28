Дана Уайт прокомментировал возвращение Конора Макгрегора в UFC

Не так давно в Сети распространился слух о возможном реванше между ирландским бойцом UFC Конором Макгрегором и бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях, легендарным американским боксёром Флойдом Мейвезером-младшим.
Президент UFC Дана Уайт, комментируя эти слухи, заявил, что с его стороны никаких организационных мер насчет этого поединка не ведется.
Что касается Конора, спортивный функционер пообещал фанатам смешанных единоборств его однозначное возвращение.
«Конор обязательно вернется в октагон. Он рассматривает конец этого года или начало следующего года. Мы с ним постоянно на связи», - заявил глава промоушена.