Юрий Хованский метко описал, почему не будет драться с Александром Емельяненко

«Промоушен «Наше Дело» это, по-моему, кореша Добряка. Он при мне им звонил. Я сказал, что, если что, готов подраться с Фёдором Емельяненко, потому что он просто старый актёр. Но мне предлагали бой с Сашей Емельяненко. А я с Сашей Емельяненко в жизни не буду драться, потому что он меня убьёт», – сказал видеоблогер во время стрима на своём YouTube-канале.