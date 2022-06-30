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47 минут назад

Блогер Хованский: с Сашей Емельяненко драться не буду, убьёт. А Фёдор просто старый актёр

Чемпионат.comиещё 2

Популярный YouTube-блогер Юрий Хованский высказался о потенциальных поединках с известными отечественными бойцами смешанного стиля, братьями Фёдором и Александром Емельяненко.

Юрий Хованский метко описал, почему не будет драться с Александром Емельяненко
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Промоушен «Наше Дело» это, по-моему, кореша Добряка. Он при мне им звонил. Я сказал, что, если что, готов подраться с Фёдором Емельяненко, потому что он просто старый актёр. Но мне предлагали бой с Сашей Емельяненко. А я с Сашей Емельяненко в жизни не буду драться, потому что он меня убьёт», – сказал видеоблогер во время стрима на своём YouTube-канале.

Ранее Александр Емельяненко провёл дуэль взглядов со скандально известным соотечественником Вячеславом Дациком, поединок с которым, как ожидается, состоится в сентябре этого года.

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