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43 минуты назад

Глава UFC анонсировал возвращение Джона Джонса

Lenta.ru

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт анонсировал возвращение к выступлениям американца Джона Джонса. Промоутер стал гостем шоу The Jim Rome Show.

Глава UFC анонсировал возвращение Джона Джонса
Фото: WikimediaWikimedia

По словам Уайта, организация подбирает соперника для 34-летнего бойца. Он отметил, что Джонс может подраться с Фрэнсисом Нганну, если тяжеловес успеет восстановиться после травмы колена, или же проведет поединок против Стипе Миочича. Уайт добавил, что, несмотря на поведение Джонса вне октагона, он считает его лучшим бойцом в истории.

Джонс не дрался в UFC с февраля 2020-го. Тогда он удержал пояс чемпиона организации в полутяжелом весе, победив Доминика Рейеса. После этого Джонс собирался перейти в тяжелую весовую категорию.

Джонс ранее занимал первое место в рейтинге лучших бойцов UFC без учета весовых категорий. Он дважды становился чемпионом в полутяжелом весе.

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