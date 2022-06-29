Глава UFC анонсировал возвращение Джона Джонса

По словам Уайта, организация подбирает соперника для 34-летнего бойца. Он отметил, что Джонс может подраться с Фрэнсисом Нганну, если тяжеловес успеет восстановиться после травмы колена, или же проведет поединок против Стипе Миочича. Уайт добавил, что, несмотря на поведение Джонса вне октагона, он считает его лучшим бойцом в истории.