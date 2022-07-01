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1 час назад

Хабиб Нурмагомедов официально введён в Зал славы UFC

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33-летний российский спортсмен смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, являющийся бывшим чемпионом UFC в лёгком весе и президентом собственного промоушена Eagle FC, официально введён в Зал славы UFC на прошедшей церемонии в Лас-Вегасе (США).

Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, Хабиб провёл последний бой своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнирах UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

Хабиб Нурмагомедов был включён в Зал славы UFC в марте 2022 года во время проведения турнира UFC 272.

MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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