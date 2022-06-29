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58 минут назад

Дмитрий Бивол оценил вероятность поединка с Артуром Бетербиевым

Чемпионат.com

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался об организации поединка с обладателем титулов WBC/IBF/WBO и соотечественником Артуром Бетербиевым.

Дмитрий Бивол оценил вероятность поединка с Артуром Бетербиевым
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Напомним, Боб Арум, сопромоутер Бетербиева, заявил, что не отпустит своего бойца на конкурирующую телеплощадку DAZN, где выступает Бивол.

«Ну, это действительно так Боб Арум говорит. Бетербиев на ESPN, я – на DAZN. Плюс у Бетербиева вроде как планы есть. У меня тоже есть обязательства. В плане реванша. Пока так дела обстоят», – сказал Бивол в интервью изданию «РБ Спорт».

Ранее бывший лидер рейтинга pound-for-pound, мексиканец Сауль Альварес назвал вес, в котором в случае организации пройдёт реванш с Биволом.

MMA,Дмитрий Бивол,Боб Арум,
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