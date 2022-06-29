Дмитрий Бивол оценил вероятность поединка с Артуром Бетербиевым

«Ну, это действительно так Боб Арум говорит. Бетербиев на ESPN, я – на DAZN. Плюс у Бетербиева вроде как планы есть. У меня тоже есть обязательства. В плане реванша. Пока так дела обстоят», – сказал Бивол в интервью изданию «РБ Спорт».