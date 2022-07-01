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52 минуты назад

Хабиб Нурмагомедов назвал одну из худших вещей, которые произошли в его жизни

Чемпионат.comиещё 3

Экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о недостатках своей популярности.

Хабиб Нурмагомедов назвал одну из худших вещей, которые произошли в его жизни
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

«Задержали рейс на три часа, вот и решил воспользоваться этим и поспать. Но сон продлился недолго, а всё потому, что кто-то захотел сделать селфи. Одна из худших вещей, которые произошли в моей жизни, это популярность», — написал Хабиб в своей социальной сети.

Напомним, Хабиб провёл последний бой в своей карьере в октябре 2020 года. В рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин сообщил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC.

MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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