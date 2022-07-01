Хабиб Нурмагомедов назвал одну из худших вещей, которые произошли в его жизни

«Задержали рейс на три часа, вот и решил воспользоваться этим и поспать. Но сон продлился недолго, а всё потому, что кто-то захотел сделать селфи. Одна из худших вещей, которые произошли в моей жизни, это популярность», — написал Хабиб в своей социальной сети.