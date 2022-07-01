Российский боец Петр Ян оскорбил американца О'Мэлли

«Эй, розовый пудель, если ты выиграешь в воскресенье и действительно захочешь подраться со мной, осмелившись бросить мне вызов, то я приму его. Но, если ты просто хочешь поднять бесполезный шум для хайпа, то перестань говорить обо мне, трус», — написал россиянин в социальных сетях.