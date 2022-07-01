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2 часа назад

Российский боец Петр Ян оскорбил американца О'Мэлли и сообщил, что готов принять его вызов

Газета.Ruиещё 2

Российский экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян готов принять вызов от американца Шона О'Мэлли.

Российский боец Петр Ян оскорбил американца О'Мэлли
Фото: ТАССТАСС

«Эй, розовый пудель, если ты выиграешь в воскресенье и действительно захочешь подраться со мной, осмелившись бросить мне вызов, то я приму его. Но, если ты просто хочешь поднять бесполезный шум для хайпа, то перестань говорить обо мне, трус», — написал россиянин в социальных сетях.

В ночь на 3 июля состоится турнир UFC 276. 27-летний О'Мэлли проведет поединок с Педро Муньозом. Всего за карьеру в ММА американец одержал 15 побед, потерпев лишь одно поражение.

В апреле Ян проиграл представителю США Алджамейну Стерлингу раздельным решением судей. Это был уже второй бой между спортсменами. Первый поединок состоялся 7 марта 2021 года. Тогда Ян нанес запрещенный прием — удар коленом в голову, за что был дисквалифицирован, а Стерлинг забрал титул чемпиона в легком весе.

Ранее чемпионка UFC из Киргизии Валентина Шевченко заявила, что боец Петр Ян еще будет драться за титул.

MMA,Валентина Шевченко,
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