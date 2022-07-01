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28 минут назад

Хабиб Нурмагомедов вошел в Зал славы UFC

Елена Прошина

33-летний российский спортсмен, боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов официально вошел в Зал славы UFC в Лас-Вегасе. Как сообщает «Чемпионат.com», церемония, посвященная этому событию, состоялась 30 июня.

Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Хабиб провел свой последний бой в октябре 2020 года. Тогда в рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи, применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После боя он заявил о завершении карьеры.

Всего на счету экс-чемпиона UFC в легком весе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC. Сейчас он является президентом собственного промоушена Eagle FC. Кроме того, в начале года Нурмагомедов открыл в Москве ресторан собственной сети быстрого питания M-eat by Khabib.

MMA,Джастин Гэтжи,Хабиб Нурмагомедов,
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