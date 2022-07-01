Хабиб Нурмагомедов официально введен в Зал славы UFC

Напомним, что Хабиб провел свой последний бой в октябре 2020 года. Тогда в рамках турнира UFC 254 он победил американца Джастина Гэтжи , применив удушающий прием «треугольник» во втором раунде. После боя он заявил о завершении карьеры.

Всего на счету экс-чемпиона UFC в легком весе 29 побед в 29 поединках в смешанных единоборствах, в том числе 13 побед в 13 боях в рамках UFC. Сейчас он является президентом собственного промоушена Eagle FC. Кроме того, в начале года Нурмагомедов открыл в Москве ресторан собственной сети быстрого питания M-eat by Khabib.