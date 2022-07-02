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1 час назад

Бывший чемпион UFC признался в обмане на взвешивании

Lenta.ru

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Даниэль Кормье признался, что обманул судей на взвешивании перед победным титульным боем с Энтони Джонсоном на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в 2017-м году. Его слова приводит MMAJunkie.

Бывший чемпион UFC признался в обмане на взвешивании
Фото: ReutersReuters

На первом взвешивании боец оказался тяжелее необходимого, после чего отошел и вернулся голым, прикрываясь полотенцем. «Я вернулся на сцену, у меня был перевес в 1,2 фунта, после чего мой тренер спросил у меня, помню ли я старый боксерский трюк с полотенцем», — поделился экс-чемпион промоушена. Он отметил, что не мог поверить своему счастью, когда у него получилось показать нужный вес.

После инцидента с Кормье Атлетическая Комиссия штата Нью-Йорк внесла в регламент поправку. Согласно нововведению бойцам во время процедуры взвешивания запрещено контактировать с чем-либо, кроме весов.

Кормье владел чемпионскими поясами UFC в тяжелой и полутяжелой весовых категориях. Последний поединок с его участием состоялся в августе 2020-го. Всего американец провел 26 боев на профессиональном уровне, в которых одержал 22 победы и потерпел три поражения. Еще один поединок был признан несостоявшимся.

MMA,Даниэль Кормье,Энтони Джонсон,
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