Нурмагомедов заявил о желании провести бой с Майклом Джорданом

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал, с кем был хотел провести поединок.

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Выбор российского бойца пал на легендарного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Майкла Джордана.

«Я бы провел поединок против Майкла Джордана. Почему он? Да не знаю. Просто думаю, что мог бы перевести его в партер», – передает слова Нурмагомедова Bloody Elbow.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. Абдулманап Нурмагомедов — отец и тренер Хабиба — скончался летом 2020 года из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Джордан — легенда баскетбола. Он шесть раз выигрывал Национальную баскетбольную ассоциацию в составе «Чикаго Буллз», дважды становился олимпийским чемпионом. Также он — член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.