«Я бы спустил его на землю»: кого Хабиб хотел бы вызвать на бой

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что мечтал бы подраться с баскетболистом Майклом Джорданом.
Журналист ESPN поинтересовался у спортсмена, кого бы он вызвал на бой, если бы мог подраться с любой знаменитостью или несуществующим персонажем.
«Майкл Джордан. Знаешь, почему? Я думаю, что смог бы спустить его на землю», - ответил Нурмагомедов.
Ранее Нурмагомедов рассказал, что хотел завоевать пояс самого престижного в мире соревнования по смешанным единоборствам, чтобы «разбогатеть и купить все».