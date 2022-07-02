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57 минут назад

«Я бы спустил его на землю»: кого Хабиб хотел бы вызвать на бой

Майк Габриелян

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что мечтал бы подраться с баскетболистом Майклом Джорданом.

«Я бы спустил его на землю»: кого Хабиб хотел бы вызвать на бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Журналист ESPN поинтересовался у спортсмена, кого бы он вызвал на бой, если бы мог подраться с любой знаменитостью или несуществующим персонажем.

«Майкл Джордан. Знаешь, почему? Я думаю, что смог бы спустить его на землю», - ответил Нурмагомедов.

Ранее Нурмагомедов рассказал, что хотел завоевать пояс самого престижного в мире соревнования по смешанным единоборствам, чтобы «разбогатеть и купить все».

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