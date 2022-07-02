Исмаилов заявил о готовности подраться с Дациком

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов заявил о готовности подраться с Вячеславом Дациком. Об этом он сообщил в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По словам Исмаилова, 42-летний Дацик реабилитировал свою карьеру, стал умнее и хорошо проявляет себя.

«Вы думаете, что я тупо из-за вашего желания или любопытства стану его бить?! Да, вы правы. Ваше желание и деньги Толяна [Сульянова, создателя лиги кулачных боев Hardcore FC] однозначно развязывают мне руки», — заявил он.

36-летний Исмаилов провел 21 поединок в ММА, где одержал 17 побед, трижды проиграл и один поединок свел вничью. Боец является мастером спорта по вольной борьбе.