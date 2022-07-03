Чимаев указал главе UFC на желаемого соперника

Шведский боец смешанного стиля (MMA) Хамзат Чимаев захотел поединка с бразильцем Алексом Перейрой. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

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Уроженец Чечни таким образом отреагировал на победу Перейры над Шоном Стриклэндом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе. Бразилец закончил схватку нокаутом.

Чимаев указал главе UFC Дэйне Уайту, что именно Перейра является желаемым для него соперником. Ранее чеченец неоднократно говорил о готовности драться со звездами промоушена. В частности, заявлял о стремлении поспорить за титул с Камару Усманом.

Ранее Уайт утверждал, что организация не может найти соперника для Чимаева. При этом он подчеркнул, что Нэйт Диас соглашался на поединок со шведом, но стороны не сумели договориться.