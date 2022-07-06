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1 час назад

«Ничего особенного». Хабиб опубликовал фото с отдыха

Чемпионат.comиещё 2

Известный российский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил пост в своих социальных сетях, в котором показал, как он отдыхает.

«Ничего особенного» - Хабиб опубликовал фото с отдыха
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Ничего особенного», — подписал фотографию Хабиб.

Чемпионат.ком

Напомним, в октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу в бою с представителем США Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, после чего объявил о решении завершить карьеру. В его активе 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба единственным с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.

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