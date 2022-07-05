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1 час назад

Хабиб предсказал исход поединка между Махачевым и Оливейрой

Inc-Newsиещё 3

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов дал прогноз на итог поединка между россиянином Исламом Махаевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой, о котором так много говорят в последнее время.

Хабиб верит в победу Махачева над Оливейрой
Фото: UFCUFC

По мнению Хабиба, где бы не состоялся этот бой, его друг и лучший ученик способен справиться с одним из лучших бойцов мира.

«Если промоушен скажет, что бой будет в Бразилии – что ж, нам это нравится. Приехать в Бразилию, драться с бразильским чемпионом и прикончить его в стиле бразильского джиу-джитсу. Как вам такое? Я верю, что Ислам возьмет свое и спокойно финиширует Оливейру в партере», - резюмировал Нурмагомедов.

На счету бразильца сейчас тридцать три победы при восьми поражениях. Карьера Махачева пока включает в себя единственную неудачу при двадцати двух успешных боях.

MMA,Чарльз Оливейра,Хабиб Нурмагомедов,
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