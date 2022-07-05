Хабиб верит в победу Махачева над Оливейрой

«Если промоушен скажет, что бой будет в Бразилии – что ж, нам это нравится. Приехать в Бразилию, драться с бразильским чемпионом и прикончить его в стиле бразильского джиу-джитсу. Как вам такое? Я верю, что Ислам возьмет свое и спокойно финиширует Оливейру в партере», - резюмировал Нурмагомедов.