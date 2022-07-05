Оливейра ответил на вызов Волкановски

«Он очень крутой парень. Я знаю, что он вошел в историю своего дивизиона, но все, кто мечтает о переходе в легкий вес, должны хорошо подумать, потому что это очень тяжелый дивизион.



Наш бой — вопрос времени. Все знают, что я хотел бы подраться с Конором Макгрегором из-за денег, и все знают, что я думаю, что Ислам Махачев должен еще раз подраться, хотя бы один раз, прежде чем драться за титул.



Теперь еще Волкановски. Все хотят драться со мной», – сказал Оливейра.