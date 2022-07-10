Кадыров высказался о победе Саида Нурмагомедова на UFC Вегас 58

«Дорогой младший БРАТ, воспитанник клуба «Ахмат» Саид Нурмагомедов, одержал яркую победу над своим соперником Дугласом Силвой в главном карде UFC Vegas 58. Турнир прошёл в Лас-Вегасе, на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Саид в этом поединке показал грамотную технику и прекрасное мастерство. Он был более активен как в стойке, так и борьбе, что явно отразилось на записках судей: 30-27, 29-28 и 29-28 в пользу Нурмагомедова. Для Саида эта победа стала уже третьей подряд, но, уверен, не последней в его спортивной карьере. Я искренне поздравляю Саида с удачным завершением поединка. Желаю ему успехов в предстоящих боях! Уверен, Саид ещё не раз продемонстрирует всему миру, что АХМАТ — это СИЛА! Так держать!» — написал Кадыров.