Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 61.27EUR 62.05
Войти в почту
58 минут назад

Рамзан Кадыров отреагировал на победу Саида Нурмагомедова на UFC Вегас 58

Чемпионат.comиещё 3

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров разместил новый пост в своих социальных сетях, где высказался о победе российского бойца смешанных единоборств Саида Нурмагомедова в поединке с бразильцем Дугласом Силвой де Андраде.

Кадыров высказался о победе Саида Нурмагомедова на UFC Вегас 58
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Противостояние состоялось на турнире UFC Вегас 58 в ночь с 9 на 10 июля мск. Саид праздновал победу единогласным решением судей.

«Дорогой младший БРАТ, воспитанник клуба «Ахмат» Саид Нурмагомедов, одержал яркую победу над своим соперником Дугласом Силвой в главном карде UFC Vegas 58. Турнир прошёл в Лас-Вегасе, на стадионе «ЮЭфСи Апекс». Саид в этом поединке показал грамотную технику и прекрасное мастерство. Он был более активен как в стойке, так и борьбе, что явно отразилось на записках судей: 30-27, 29-28 и 29-28 в пользу Нурмагомедова. Для Саида эта победа стала уже третьей подряд, но, уверен, не последней в его спортивной карьере. Я искренне поздравляю Саида с удачным завершением поединка. Желаю ему успехов в предстоящих боях! Уверен, Саид ещё не раз продемонстрирует всему миру, что АХМАТ — это СИЛА! Так держать!» — написал Кадыров.

MMA,Силва Дуглас,Рамзан Кадыров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители