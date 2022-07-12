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48 минут назад

Поединок бойцов ММА Шлеменко и Исмаилова перенесен на декабрь

ТАССиещё 2

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесен на конец года. Об этом ТАСС во вторник сообщил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко.

Поединок бойцов ММА Шлеменко и Исмаилова перенесен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее ТАСС сообщал о высокой вероятности переноса поединка.

"Бой Александра Шлеменко остается в карде [составе участников] турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации", - заявил Клименко.

Отмечается, что Исмаилов не успевает восстановиться после операции на колене.

На счету Шлеменко 62 победы и 13 поражений. В активе Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.

MMA,Николай Клименко,Магомед Исмаилов,Александр Шлеменко,
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