Поединок бойцов ММА Шлеменко и Исмаилова перенесен

Поединок между российскими бойцами смешанного стиля Магомедом Исмаиловым и Александром Шлеменко перенесен на конец года. Об этом ТАСС во вторник сообщил исполнительный директор Russian Cagefighting Championship (RCC) Николай Клименко.
Ранее ТАСС сообщал о высокой вероятности переноса поединка.
"Бой Александра Шлеменко остается в карде [составе участников] турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации", - заявил Клименко.
Отмечается, что Исмаилов не успевает восстановиться после операции на колене.
На счету Шлеменко 62 победы и 13 поражений. В активе Исмаилова 17 побед, три поражения и одна ничья.