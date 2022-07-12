Поединок бойцов ММА Шлеменко и Исмаилова перенесен

"Бой Александра Шлеменко остается в карде [составе участников] турнира RCC 12, поэтому шоу будет не менее громким. Следующий номерной турнир у нас запланирован на декабрь, бой Шлеменко и Исмаилова отлично ложится на конец года, и перенос глобально не влияет на календарь нашей организации", - заявил Клименко.