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29 минут назад

Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам

Sports.tjиещё 2

Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, рассказал о том, что экс-чемпион промоушена в двух весовых категориях вернулся к полноценному тренировочному процессу.

Макгрегор вернулся к полноценным тренировкам
Фото: ReutersReuters

«Конор вернулся в зал, он здоров и может проводить полноценные тренировки по ММА, включающие все аспекты смешанных

Мы с ним отлично поборолись, провели несколько сессий, чего не делали с тех пор, как он готовился к своему последнему поединку.

Его появление стало полным сюрпризом и воодушевило весь зал. У нас как раз занимался класс по джиу-джитсу, любители и обычные граждане, начавшие тренироваться совсем недавно, и тут вдруг заходит Конор – конечно, все сразу воодушевились, потому что его энергию чувствуют все.

Было здорово видеть, как на молодых ребят действует его присутствие», – приводит слова Каваны TheMAClife.

MMA,Джон Кавана,Конор Макгрегор,
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