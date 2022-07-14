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1 час назад

Боец ММА объяснил, как стал «телохранителем» Путина

Илья Родин

Боец ММА Муслим Салихов рассказал журналистам о своей спортивной карьере, а также о том, как «стал телохранителем» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «Чемпионат».

Боец ММА объяснил, как стал «телохранителем» Путина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что спортивная карьера бойцы складывалась необычным образом. В частности, большая и наиболее успешная ее часть прошла в Китае. Россиянин стал «самым титулованным ушу-саньдистом в мире», получил от фанатов прозвище «Король кунг-фу».

Кроме того, китайцы зовут его «Путин баобьяо», то есть «Телохранитель Путина». Они распустили слухи о том, что Муслим Салихов некогда был задействован в охране российского президента.

Спортсмен рассказал, что это прозвище получил после истории с каратистом Сергеем Осиповым, который, предположительно, «работал в группе личной охраны правительства». Тяжеловес проиграл нокаутом в матче Россия-Китай. Его поражение совпало с серией побед Салихова, за один вечер он «побил четырех китайских бойцов».

Побежденные каратисты в шутку спросили Муслима о том, кто направил его на соревнования. Они предположили, что его, как «своего» бойца, якобы послал Путин, с тем, чтобы отомстить за Сергея. Салимов подчеркнул, что первоначально открещивался от прозвища, но затем «просто смирился».

MMA,Муслим Салихов,Сергей Осипов,Владимир Путин,
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