Боец ММА объяснил, как стал «телохранителем» Путина

Боец ММА Муслим Салихов рассказал журналистам о своей спортивной карьере, а также о том, как «стал телохранителем» президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет «Чемпионат».

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Отмечается, что спортивная карьера бойцы складывалась необычным образом. В частности, большая и наиболее успешная ее часть прошла в Китае. Россиянин стал «самым титулованным ушу-саньдистом в мире», получил от фанатов прозвище «Король кунг-фу».

Кроме того, китайцы зовут его «Путин баобьяо», то есть «Телохранитель Путина». Они распустили слухи о том, что Муслим Салихов некогда был задействован в охране российского президента.

Спортсмен рассказал, что это прозвище получил после истории с каратистом Сергеем Осиповым, который, предположительно, «работал в группе личной охраны правительства». Тяжеловес проиграл нокаутом в матче Россия-Китай. Его поражение совпало с серией побед Салихова, за один вечер он «побил четырех китайских бойцов».