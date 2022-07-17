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1 час назад

Боец Оливейра отреагировал на назначение титульного поединка с Махачевым на UFC 280

Газета.Ruиещё 8

Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра в социальных сетях отреагировал на новость о том, что он встретится с российским бойцом Исламом Махачевым в титульном поединке Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Бой был анонсирован во время турнира UFC Long Island 16 июля. Встреча пройдет 22 октября на турнире UFC 280. "Погнали. Собираюсь встретиться с Исламом Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби 22 октября", — написал Оливейра. В последнем бою Махачев победил американца Бобби Грина на турнире UFC Fight Night 202. Россиянин одержал победу в первом раунде техническим нокаутом. Отметим, что Махачев изначально должен был провести бой против Бенеила Дариуша, но ирано-американский боец получил травму. Грин оперативно согласился заменить Дариуша. Таким образом, теперь на счету Ислама Махачева 22 победы и одно поражение. Бобби Грин за свою карьеру в смешанных единоборствах одержал 29 побед и потерпел 13 поражений. Также на счету американского бойца одна ничья.

Махачев получил бой за чемпионский пояс UFC
Фото: РИА НовостиРИА Новости
MMA,Чарльз Оливейра,Бобби Грин,Ислам Махачев,
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