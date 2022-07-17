Оливейра отреагировал на назначение титульного боя с Махачевым

Известный бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра разместил новый пост в своих социальных сетях, отреагировав на анонс боя, в ходе которого ему предстоит сразиться с россиянином Исламом Махачевым.

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Поединок состоится в Абу-Даби (ОАЭ) 22 октября на турнире UFC 280.

«Погнали. Собираюсь встретиться с Исламом Махачевым на UFC 280 в Абу-Даби 22 октября», — написал Оливейра.

Напомним, перед своим последним поединком на турнире UFC 274 в мае Оливейра не уложился в лимит весовой категории. Его соперник, представитель США Джастин Гэтжи, успешно сделал вес, однако проиграл Чарльзу удушающим приёмом в первом раунде, из-за чего пояс остался вакантным.