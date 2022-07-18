Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+23° в 
USD 57.83EUR 57.89
Войти в почту
48 минут назад

«Такой борьбы, как у Ислама, Оливейра еще не встречал». Штырков видит Махачева новым чемпионом UFC

Матч ТВ

Бразилец Чарльз Оливейра ничего не сможет противопоставить уровню борьбы россиянина Ислама Махачева, который в итоге завоюет вакантный пояс UFC в легком весе, заявил «Матч ТВ» российский боец смешанных единоборств (ММА) Иван Штырков.

Российский борец оценил шансы Оливейры против Махачева
Фото: Матч ТВМатч ТВ

Поединок пройдет 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби. Бой определит чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг). Оливейра лишился титула в мае, когда не сумел попасть в лимит категории перед боем с Джастином Гэтжи, который в итоге завершился победой бразильца в первом раунде.

— Ставлю на Махачева. Такой борьбы, как у Ислама, Оливейра еще не встречал. Он не встречал оппонента с такой функционалкой и данными. Махачев не будет с ним зарубаться, как Гэтжи, не будет допускать каких-то глупых ошибок, которые совершал тот же американец.

Махачев — грамотный боец с хорошим IQ, с великолепной борьбой и неплохой ударкой. Да, он не всегда включает ударку. Но у него с командой есть план на бой, который он выполняет. Думаю, Оливейра просто не выдержит такой прессинг в борьбе от Махачева. Но бой все равно будет тяжелым, потому что Оливейра — терпеливый парень, функционально готов.

Мне кажется, что поединок продлится все пять раундов, и решение будет вынесено в пользу Махачева. С точки зрения спортивного противостояния это очень интересно. Круто, что Махачеву наконец-то дали возможность забрать пояс в этом весе, — сказал Штырков, слова которого специально для «Матч ТВ» предоставлены командой «Архангел Михаил»

Оливейра за карьеру в MMA одержал 33 победы и потерпел восемь поражений, на счету Махачева 22 победы при одном поражении. В последний раз бразилец проигрывал в 2017 году, его победная серия составляет 11 поединков. Махачев, выступающий в UFC с 2015 года, выиграл 10 боев подряд.

MMA,Чарльз Оливейра,Джастин Гэтжи,Иван Штырков,Ислам Махачев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители