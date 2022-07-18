Российский борец оценил шансы Оливейры против Махачева

— Ставлю на Махачева. Такой борьбы, как у Ислама, Оливейра еще не встречал. Он не встречал оппонента с такой функционалкой и данными. Махачев не будет с ним зарубаться, как Гэтжи, не будет допускать каких-то глупых ошибок, которые совершал тот же американец.



Махачев — грамотный боец с хорошим IQ, с великолепной борьбой и неплохой ударкой. Да, он не всегда включает ударку. Но у него с командой есть план на бой, который он выполняет. Думаю, Оливейра просто не выдержит такой прессинг в борьбе от Махачева. Но бой все равно будет тяжелым, потому что Оливейра — терпеливый парень, функционально готов.



Мне кажется, что поединок продлится все пять раундов, и решение будет вынесено в пользу Махачева. С точки зрения спортивного противостояния это очень интересно. Круто, что Махачеву наконец-то дали возможность забрать пояс в этом весе, — сказал Штырков, слова которого специально для «Матч ТВ» предоставлены командой «Архангел Михаил»