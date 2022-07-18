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36 минут назад

Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму

Чемпионат.com

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор (22-6) продолжает делиться фотографиями своей жизни между боями. Так, спортсмен опубликовал фото с отдыха.

Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА КОНОРА МАКГРЕГОРА

«Моисей», – написал ирландец в социальных сетях.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил из-за перелома ноги в третьем бою с американцем Дастином Порье. Поражение стало вторым подряд для ирландца. Пятью месяцами ранее, на турнире UFC 257, он проиграл нокаутом во втором раунде всё тому же Порье. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2014 года – тогда Макгрегор победил досрочно.

Ранее в интервью тренер бойца Джон Кавана сообщил, что он вернулся к полноценным тренировкам.

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