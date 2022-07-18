Конор Макгрегор продемонстрировал актуальную форму

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, звёздный ирландец Конор Макгрегор (22-6) продолжает делиться фотографиями своей жизни между боями. Так, спортсмен опубликовал фото с отдыха.

Напомним, Макгрегор не выступал с июля 2021 года, когда на турнире UFC 264 уступил из-за перелома ноги в третьем бою с американцем Дастином Порье. Поражение стало вторым подряд для ирландца. Пятью месяцами ранее, на турнире UFC 257, он проиграл нокаутом во втором раунде всё тому же Порье. Первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2014 года – тогда Макгрегор победил досрочно.