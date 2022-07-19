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1 час назад

СМИ: бойцы UFC Хамзат Чимаев и Нейт Диас проведут бой в Лас-Вегасе 10 сентября

ТАССиещё 5

Уроженец Чеченской Республики Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, проведет бой с американцем Нейтом Диасом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), который пройдет 10 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала ESPN Бретт Окамото.

Чимаев и Диас проведут бой в Лас-Вегасе 10 сентября
Фото: ReutersReuters

По информации источника, бойцы достигли устной договоренности о проведении поединка, который продлится пять раундов и станет главным боем турнира UFC 279. Также отмечается, что данный бой станет последним для Диаса по нынешнему контракту с организацией.

Чимаеву 28 лет, на его счету 11 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах (ММА). Он занимает третье место в рейтинге организации в полусреднем весе. В последнем бою 10 апреля Чимаев победил бразильца Гилберта Бёрнса единогласным решением судей.

Диасу 37 лет, на счету американца 20 побед и 13 поражений в ММА. В последнем бою 12 июня 2021 года боец уступил британцу Леону Эдвардсу единогласным решением судей.

MMA,Хамзат Чимаев,Леон Эдвардс,Диас Нейт,
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