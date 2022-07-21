Петр Ян получил новый бой в UFC

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Следующим соперником экс-чемпиона мира UFC в легком весе Петра Яна станет 27-летний американец Шон О’Мэлли. Ожидается, что россиянин подерется с ним 22 октября в Абу-Даби.

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Зарубежные любители смешанных единоборств следующим образом отреагировали на данную новость на страничке Sherdog:

Richardjohnson: - На Пуделе после этого живого места не останется.

Ares Black: - Lol, это что, происходит наяву?

Habib the Eagle: - Похоже на то. Ян искал возможности драться, а все остальные претенденты на пояс уже оказались забронированы.

Chillez: - Это будет то еще избиение. Lol.

2sk: - Мне интересно будет посмотреть, как поведет себя Пудель на этот раз, когда окажется в безвыходном положении. Он уже живой мертвец. Яну представляется возможность отлично повеселиться в поединке против него.

Jn: - Пуделя решили принести в жертву?

Chinarice: - Будет уморительно, если О’Мэлли удастся побить Яна.

MCarpo: - Являюсь большим поклонником О’Мэлли, но признаю: шансов у него здесь нет.

Chillez: - О’Мэлли заслуживает уважения уже хотя бы за то, что не побоялся согласиться на этот бой.

Adebisi: - Wow, снимаю шляпу перед О’Мэлли, который принял сложный вызов. Что же до Яна, то я надеюсь, он уяснил: драться необходимо начинать с самого первого раунда вместо того, чтобы ждать с моря погоды.

Sickbro69420: - UFC надо бы постараться организовывать поединки более равных по силе соперников. Ян О’Мэлли даже не заметит.

13Seconds: - Снимаю шляпу перед О’Мэлли. Как знать… не исключаю, что он соберется и даст Яну бой. Я, конечно, на него не ставлю, но не удивлюсь, если он выиграет. В стойке О’Мэлли обычно выглядит очень даже неплохо.

Momentarylapse: - Ян нокаутирует радужного Пуделя. Попомните мои слова.

Shay Brennan: - Петр его уничтожит.

TripTictonic: - Раньше я часто критиковал О’Мэлли за то, что он не дерется с сильными соперниками. Но, сперва он вышел на бой с Педро (Муньосом, прим. – Ред.), а теперь и с Яном. Сейчас Шон находится в глубоких водах.

За время своей карьеры в MMA 29-летний Петр Ян одержал 16 побед и потерпел 3 поражения. В рейтинге лучших бойцов легчайшей весовой категории UFC уроженец Красноярского края уступает лишь чемпиону Алджамейну Стерлингу, которому проиграл 9 апреля 2022 раздельным решением судей. Шон О’Мэлли, к слову, занимает в этой классификации лишь 13-е место.