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1 час назад

Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный бой

Lenta.ruиещё 6

Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный поединок. Об этом ТАСС сообщили в Bellator.

Федор Емельяненко назвал желаемого соперника на прощальный бой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Федор Емельяненко уведомил руководство, что хочет провести последний бой в карьере против Райана Бейдера», — рассказал источник в промоушене, отметив, что с американским спортсменом вопрос пока не обсуждался.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер поделился планами на прощальный поединок Федора Емельяненко.

«Я хочу сделать что-то большое для Федора. Он в отличной форме. Нью-Йорк? Да, это один из вариантов. Хотим дать Федору что-то эпичное», — сказал он.

Также из заявления главы Bellator стало известно, что, вероятно, бой не состоится в России, поэтому промоушену необходимо найти нейтральную территорию и определиться с датой проведения.

В марте президент Bellator сообщил о невозможности проведения прощального боя Емельяненко на Красной площади. Он отметил, что американская организация была вынуждена отменить поединок в России.

Федор Емельяненко выступает в ММА с 2000 года. На его счету 40 побед и шесть поражений, еще один бой был признан несостоявшимся.

MMA,Скотт Кокер,Федор Емельяненко,
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