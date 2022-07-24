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43 минуты назад

В ассоциации MMA сообщили о смерти польского спортсмена на Украине

News.ru

Польский наемник, боец смешанных единоборств Томек Валентек скончался в ходе боевых действий на Украине, сообщили в ассоциации MMA Польши в социальных сетях. Спортсмен отправился в Донбасс в качестве добровольца и присоединился к интернациональному легиону, уточнили в организации.

Польский боец MMA погиб на Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

С большой грустью восприняли информацию о гибели Томека, который в качестве польского добровольца воевал в интернациональном легионе обороны Украины и там погиб, — пишет польская ассоциация MMA.

Отмечается, что Томек выиграл второй чемпионат по смешанным единоборствам, который проходил в городе Гливице. Официальные власти страны пока никак не прокомментировали сообщение о смерти спортсмена.

Ранее сообщалось о кончине британского наемника Пола Ури, попавшего в плен в ДНР. Глава МИД республики Наталья Никонорова заявила, что причиной смерти стала острая коронарная недостаточность, осложненная отеком легких.

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова, в свою очередь, отметила, что к хроническим болезням британца добавился стресс, связанный с пленением и нежеланием властей королевства заниматься его судьбой.

MMA,Наталья Никонорова,Дарья Морозова,
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