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1 час назад

Петр Ян оценил вероятность получения титульного боя в UFC

Lenta.ruиещё 8

Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян оценил вероятность получения титульного поединка в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Интервью со спортсменом доступно на YouTube-канале промоушена.

Петр Ян оценил вероятность получения титульного боя в UFC
Фото: David Yeazell-USA TODAY Sports / ReutersDavid Yeazell-USA TODAY Sports / Reuters

Ян выразил уверенность, что получит возможность драться за пояс, если выиграет один-два боя. «Надо просто побеждать», — заключил он.

22 октября Ян подерется с американцем Шоном О'Мэлли в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В главном поединке вечера в поединке за пояс чемпиона в легком весе поспорят россиянин Ислам Махачев и бразилец Чарльз Оливейра.

9 апреля на UFC 273 Ян уступил Алджамейну Стерлингу в их втором поединке и не сумел вернуть чемпионский пояс в легчайшем весе. Бой завершился победой американца судейским решением.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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