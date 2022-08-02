Опубликован новый рейтинг UFC

На официальном сайте UFC опубликованы обновлённые рейтинги организации по весовым категориям.

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Предлагаем вашему вниманию актуальные рейтинги UFC по состоянию на 2 августа 2022 года.

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В скобках — место в предыдущем рейтинге.

ТЯЖЁЛЫЙ ВЕС (до 265 фунтов / 120,2 кг)

1 (1). Сирил Ган

2 (2). Стипе Миочич

3 (3). Тай Туиваса

4 (4). Кёртис Блейдс

5 (11). Сергей Павлович

6 (6). Том Аспиналл

7 (5). Деррик Льюис

8 (7). Александр Волков

9 (8). Жаирзиньо Розенструйк

10 (9). Крис Докос

11 (10). Марчин Тыбура

12 (12). Александр Романов

13 (13). Шамиль Абдурахимов

14 (14). Аугусто Сакаи

15 (15). Благой Иванов

Россиянин Сергей Павлович благодаря победе над Дерриком Льюисом на UFC 277 поднялся сразу на шесть позиций, с 11 на 6 место. В свою очередь, Льюис, занимавший 5-е место, теперь располагается на 7-й строчке.

ПОЛУТЯЖЁЛЫЙ ВЕС (до 205 фунтов / 93 кг)

Чемпион: Иржи Прохазка

1 (1). Гловер Тейшейра

2 (2). Ян Блахович

3 (4). Магомед Анкалаев

4 (3). Александр Ракич

5 (5). Энтони Смит

6 (6). Тиаго Сантос

7 (7). Доминик Рейес

8 (9). Волкан Оздемир

9 (8). Пол Крейг

10 (10). Джамал Хилл

11 (11). Никита Крылов

12 (12). Райан Спэнн

13 (13). Джонни Уокер

14 (15). Дастин Джейкоби

15 (14). Джим Крут

Магомед Анкалаев вошёл в топ-3 благодаря победе над Энтони Смитом на UFC 277. В рамках этого же турнира Волкан Оздемир победил Пола Крейга — они поменялись местами в «подвале» топ-10.

СРЕДНИЙ ВЕС (до 185 фунтов / 83,9 кг)

Чемпион: Исраэль Адесанья

1 (1). Роберт Уиттакер

2 (2). Джаред Каннонье

3 (3). Марвин Веттори

4 (4). Дерек Брансон

5 (5). Алекс Перейра

6 (6). Пауло Коста

7 (7). Шон Стриклэнд

8 (8). Джек Херманссон

9 (9). Дэррен Тилл

10 (10). Андре Муниз

11 (11). Келвин Гастелум

12 (12). Юрайя Холл

13 (13). Нассурдин Имавов

14 (14). Дрикус Дю Плесси

15 (15). Брэд Таварес

ПОЛУСРЕДНИЙ ВЕС (до 170 фунтов / 77,1 кг)

Чемпион: Камару Усман

1 (1). Колби Ковингтон

2 (2). Леон Эдвардс

3 (3). Хамзат Чимаев

4 (4). Гилберт Бёрнс

5 (5). Белал Мухаммад

6 (6). Висенте Луке

7 (7). Стивен Томпсон

8 (8). Хорхе Масвидаль

9 (9). Шон Брэди

10 (10). Шавкат Рахмонов

11 (11). Майкл Кьеза

12 (12). Нил Мэгни

13 (13). Джефф Нил

14 (14). Цзинлян Ли

15 (15). Мишел Перейра

ЛЁГКИЙ ВЕС (до 155 фунтов / 70,3 кг)

Чемпион: Вакантно

1 (1). Чарльз Оливейра

2 (2). Дастин Порье

3 (3). Джастин Гэтжи

4 (4). Ислам Махачев

5 (5). Майкл Чендлер

6 (6). Бенеил Дариуш

7 (7). Рафаэль Физиев

8 (8). Рафаэль дос Аньос

9 (9). Матеуш Гамрот

10 (10). Арман Царукян

11 (11). Тони Фергюсон

12 (12). Конор Макгрегор

13 (13). Дэн Хукер

14 (14). Джалин Тёрнер

15 (15). Дамир Исмагулов

ПОЛУЛЁГКИЙ ВЕС (до 145 фунтов / 65,8 кг)

1 (1). Макс Холлоуэй

2 (2). Яир Родригес

3 (3). Брайан Ортега

4 (4). Джош Эмметт

5 (5). Келвин Каттар

6 (6). Арнольд Аллен

7 (7). Чан Сунг Юнг

8 (8). Гига Чикадзе

9 (9). Брайс Митчелл

10 (10). Мовсар Евлоев

11 (11). Дэн Иге

12 (12). Содик Юсуфф

13 (13). Эдсон Барбоза

14 (14). Шейн Бургос

15 (15). Илия Топурия

ЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 135 фунтов / 61,2 кг)

Чемпион: Алджамейн Стерлинг

1 (1). Пётр Ян

2 (2). Ти-Джей Диллэшоу

3 (3). Жозе Алдо

4 (4). Кори Сэндхаген

5 (5). Марлон Вера

6 (6). Мераб Двалишвили

7 (7). Роб Фонт

8 (8). Доминик Круз

9 (9). Педро Муньоз

10 (10). Ядун Сун

11 (11). Рикки Саймон

12 (12). Фрэнки Эдгар

13 (13). Шон О'Мэлли

14 (14). Умар Нурмагомедов

15 (15). Джек Шор

НАИЛЕГЧАЙШИЙ ВЕС (до 125 фунтов / 56,7 кг)

Чемпион: Дейвесон Фигередо

1 (1). Брэндон Морено (временный чемпион)

2 (4). Алешандре Пантожа

3 (3). Аскар Аскаров

4 (2). Кай Кара-Франс

5 (5). Брэндон Ройвэл

6 (6). Алекс Перес

7 (7). Матеус Николау

8 (8). Мэтт Шнелл

9 (9). Давид Дворак

10 (10). Тим Эллиот

11 (11). Амир Альбази

12 (12). Су Мудаэрцзи

13 (13). Манел Капе

14 (14). Джефф Молина

15 (15). Тагир Уланбеков