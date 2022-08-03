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1 час назад

Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера

Lenta.ru

Ирландский боец смешанных боевых искусств и двукратный чемпион UFC Конор Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера. Об этом сообщает Deadline.

Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера
Фото: Steve Marcus / ReutersSteve Marcus / Reuters

Макгрегор появится в ремейке фильма «Дом у дороги» (1989). Оригинальная картина рассказывает о профессиональном вышибале, которого приглашают на работу в бар. По мере того как он избавляет заведение от местных негодяев, он приобретает себе нового врага — рэкетира, который держит в страхе весь город. Кого именно сыграет Макгрегор, пока неизвестно.

Согласно новому сюжету, охранять бар будет бывший боец UFC. Однако его роль исполнит актер Джейк Джилленхол. В боевике также снимутся Билли Магнуссен, Даниэла Мелшиор, Гбемисола Икумело, Лукас Гейдж, Ханна Лав Ланье, Трэвис Ван Винкл и другие. Режиссером картины выступит Даг Лайман («Грань будущего», «Мистер и миссис Смит», «Идентификация Борна»). Сценарий написан Энтони Багароцци и Чарльзом Мондри. Съемки фильма начнутся в этом месяце в Доминиканской Республике.

Ранее актер Аарон Тейлор-Джонсон рассказал о несчастном случае на съемках «Быстрее пули».

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