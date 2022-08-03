Макгрегор дебютирует в кино в качестве актера

Макгрегор появится в ремейке фильма «Дом у дороги» (1989). Оригинальная картина рассказывает о профессиональном вышибале, которого приглашают на работу в бар. По мере того как он избавляет заведение от местных негодяев, он приобретает себе нового врага — рэкетира, который держит в страхе весь город. Кого именно сыграет Макгрегор, пока неизвестно.